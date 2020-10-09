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Kırıkkale'de sahte içki şüphesi: 7 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 7 kişi öldü.

Kırıkkale'de sahte içki şüphesi: 7 kişi hayatını kaybetti
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Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 8 kişiden 7'si öldü, birinin tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde son üç günde zehirlendiklerini belirten 8 kişi hastanelere başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınanlardan İ.Y, C.D, ÜG, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. hayatını kaybetti, Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili S.Ü. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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