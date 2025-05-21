Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) nedir? Kırım-Kongo kanamalı ateşi öldürür mü, tedavisi var mı? KKKA belirtisi nedir?

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) ülkemizde yayılmaya devam ediyor. Dün Sivas'ta ve Tokat'ta iki çocuk bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bugün de Sivas'ta KKKA hastalığı tanısı konulan 6 kişinin tedavisi sürerken yeniden "Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) nedir? Kırım-Kongo kanamalı ateşi öldürür mü" soruları yöneltiliyor.

KKKA nedir?

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsün neden olduğu, ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi belirtilerle seyreden, ölümlere yol açabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) bir enfeksiyon hastalığıdır.

KKKA ilk kez 12. yüzyılda Tacikistan’da tanımlanmıştır. Hastalık, kenelerin insanlara tutunmasından sonra idrarda, tükürükte, rektumda ve karın boşluğunda kan görülmesi ve vücutta yaygın kanamalarla tarif edilmiştir. 1944-45 yıllarında Rusya’nın Kırım bölgesinde, özellikle ürün toplamaya yardım eden Sovyet askerleri arasında yayılmış ve bu nedenle "Kırım Hemorajik Ateşi" adı verilmiştir. 1956 yılında Zaire’de ateşli bir hastadan izole edilen virüsle, 1969 yılında Kırım’daki vakalardan elde edilen virüsün aynı olduğu belirlenmiş ve hastalık bugünkü adıyla "Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi" olarak yeniden adlandırılmıştır.

Türkiye’de hastalık ilk kez 2002 yılında dikkat çekmiş ve 2003 yılında kesin tanısı konmuştur. KKKA vakaları, kenelerin aktif hale geldiği bahar ve yaz aylarında görülmektedir. Hastalık, kene türlerinin yayılım alanlarıyla uyumlu olarak özellikle İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yoğunlaşmaktadır. İlk olarak Tokat ve çevresinde gözlemlenen vakalar, zamanla daha geniş bir alana yayılmıştır.

Hastalığın etkeni, Bunyaviridae ailesinden Nairovirüs grubuna ait, tek sarmallı RNA virüsüdür: Crimean-Congo haemorrhagic fever virüsü. Türkiye’de hastalık çoğunlukla Hyalomma marginatum türü kenelerin tutunmasıyla bulaşır. Bunun yanı sıra, viremik dönemdeki hayvanların ya da hastaların kanı, dokusu veya vücut sıvılarıyla korunmasız temas da bulaşma yoludur.

İnkübasyon süresi, kene tutunmasından sonra genellikle 1-3 gün (en fazla 9 gün); enfekte kan, doku ve vücut sıvısıyla temas sonrası ise genellikle 5-6 gün (en fazla 13 gün) olarak bilinmektedir.

Hastalığın tedavisinde esas yöntem destekleyici tedavilerdir. Şu anda KKKA’ya karşı koruyuculuğu kanıtlanmış bir aşı ya da doğrudan etkili bir antiviral ilaç bulunmamaktadır. Aşı geliştirme çalışmaları ise sürmektedir.

Kırım Kongo kanamalı ateşinden korunmak için;

Kene riski olan alanlara giderken:

Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanlarına giderken vücudu örten giysiler giyin.

Pantolon paçalarını çorapların içine sokun.

Açık renkli kıyafetler tercih ederek kenelerin kolay fark edilmesini sağlayın.

Dönüşte mutlaka kene kontrolü yapın:

Kendinizi ve çocuklarınızı kene açısından kontrol edin.

Kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası gibi bölgeleri dikkatle inceleyin.

Kene bulunursa:

Keneye çıplak elle dokunmadan, tutunduğu yere en yakın noktadan bez, eldiven veya naylon poşet gibi uygun bir malzeme ile çıkarın.

Kendiniz çıkaramıyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Kene ne kadar erken çıkarılırsa, bulaşma riski o kadar azalır.

Hayvanlarla temas sırasında dikkatli olun:

Hastalık hayvanlarda belirti göstermeyebilir, bu nedenle kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak elle temas etmeyin.

Hasta kişilerle temas halinde:

KKKA hastalarının kan, vücut sıvıları ve çıkartıları hastalığı bulaştırabilir.

Bu tür temaslarda eldiven, önlük, maske gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın.

Kene tutunmasından sonra:

Kendinizi 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler açısından gözlemleyin.

Bu belirtilerden biri veya birkaçı ortaya çıkarsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Kenelere karşı yanlış uygulamalardan kaçının:

Keneler uçmaz, zıplamaz; yerde yürüyerek vücuda tırmanır.

Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak elle öldürülmemeli veya patlatılmamalıdır.

Üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek; kenenin kusmasına ve virüsü kana aktarmasına neden olabilir. Bu yöntemlerden kesinlikle kaçınılmalıdır.