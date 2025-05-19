Kırklareli'nde ormanda kaybolan çoban 20 saatin sonunda bulundu
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde hayvanlarını otlatmak için ormanlık alana giden ve kendisinden uzun süre haber alınamayan 59 yaşındaki çoban, jandarma ekiplerinin 20 saat süren arama çalışmaları sonucunda sağlıklı bir şekilde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kayıp çobanı ormanlık alanda buldu ve kontrol amaçlı Demirköy Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde hayvanlarını otlatmak için ormanlık alana giden 59 yaşındaki N.Ş., yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine kayıp ihbarıyla aranmaya başlandı.
Jandarma ekipleri, ihbarın ardından hemen arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 20 saat süren yoğun arama çalışmaları sonucunda N.Ş., ormanlık alanda sağlıklı bir şekilde bulundu.
Hastaneye götürüldü
N.Ş., kontrol amacıyla Demirköy Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık durumunun değerlendirilmesi sağlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.