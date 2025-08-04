Kırklareli'ndeki yangın söndürüldü! Otoyol ulaşıma açıldı

Alınan bilgiye göre, Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yangın ağaçlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle Avrupa Otoyolu'nda görüş mesafesi düştü ve yol ulaşıma kapandı. Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülürken, yoğun duman dolayısıyla kapanan Avrupa Otoyol ulaşıma açıldı.