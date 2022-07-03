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Kırkpınar'da Cengizhan Şimşek başpehlivanlığı kazandı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş'ı mağlup ederek başpehlivanlığı kazandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Edirne’de 1 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başlayan ve 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki 2 bin 475 pehlivanın kıran kırana gerçekleştirdiği müsabakalarda son gün heyecanı yaşandı.

Bugün çeyrek finalde ardından da yarı finalde rakiplerini yenen başpehlivan kategorisinde güreşen Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek başpehlivanlık final müsabakasında güreşti.

Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakada rakibini yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu.

 

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