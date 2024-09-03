Kirliliğin ve sosyal eşitsizliğin olduğu ülkelerde yaşayanların beyni daha hızlı yaşlanıyor

Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sosyal ve fiziksel ortamların beynin yaşlanma hızındaki etkilerinin gözlemlenmesi için 15 ülkeden 5 bin 306 katılımcının verileri analiz edildi.

Araştırma kapsamında katılımcıların fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve beyindeki elektriksel hareketleri ölçmede kullanılan elektroensefalografi (EEG) verileri analiz edilerek, sağlıklı bireyler ile Alzheimer gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin beyin yaşı farkı ölçüldü.

Hava kirliliği ve hastalıkların beynin hızlı yaşlanmasında büyük rol oynadığı belirtilen araştırmada, kirlilik gibi çevresel sorunların ve sosyo-ekonomik eşitsizliklerin fazla olduğu ülkelerde yaşayanların beyninin daha hızlı yaşlanabildiği saptandı.

Özellikle Alzheimer hastası kadınların beyin yaşının, aynı hastalığa sahip erkeklerden daha fazla olduğunu gözlemleyen araştırmacılar, bunun sağlık ve sosyal alanlarındaki cinsiyet eşitsizliğiyle ilişkili olabileceğini açıkladı.