Kırman: Şişecam, Cam Yılı’nda da sürdürülebilir değer yaratmaya devam edecek

Uluslararası Cam Komisyonunun (ICG) önderliğinde, Şişecam’ın da katkıları ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2022 “Uluslararası Cam Yılı” ilan edildi.

2022 yılının Uluslararası Cam Yılı olması vesilesiyle açıklama yapan Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, 5 bin yıllık tarihi ile camın geçmişten bugüne insanlığın geniş bir çerçevede çözüm ortağı olmuş çok özel bir malzeme olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Cam, yüz yıllardır insanoğlunun yaşamını etkilemiş ve modern toplumların sosyoekonomik dokusuna şekil vermiş; her gün gerçekleştirdiğimiz aktivitelerin tam ortasında yer alan çok değerli bir malzemedir. Günümüzde cama ve cam ürünlere yüklenen fonksiyonlar ve kullanım alanları hepimizin hayal gücünü zorlayacak ölçekte artarken, cam; ulaşımdan barınmaya, aydınlatmadan üretime, sağlıktan gıdaya, iletişimden sanata, yaşamın her alanında insana dokunmaktadır. Modern çağın diğer adının da Cam Çağı olduğuna inanıyor, 2022’nin bu çağı daha da ileriye taşımak için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de cam sanayini kuran cam ve kimyasallar sektörlerinin küresel oyuncusu Şişecam, 4 kıtada 14 ülkeye ulaşan üretim ağı ve 22 bin çalışanı ile camın ülkemizdeki geçmişinde olduğu gibi küresel anlamda geleceğinde de söz sahibi, etkin bir şirket olarak, Cam Yılı’nda da tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edecektir.”

"Büyük bir fırsat olacak"

Sürekli gelişen ve genişleyen kullanım alanlarıyla uzun vadeli değer sağlayan cam sektörünün sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusunda sonsuz bir potansiyel vadettiğini dile getiren Kırman, “Cam, sürdürülebilirliğe katkı sağlayan eşsiz özellikleriyle geleceğe, yüksek katma değer içeren ürünleriyle ekonomik hayata, teknolojiye ve trendlere yön vermektedir. Cam Yılı da iklim değişikliği ile mücadelede çevrenin korunması ve enerji tasarrufuna yönelik çözümler üreten, gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmayı hedefleyen cam sektörünün üstlendiği söz konusu rolün küresel çapta vurgulanması açısından büyük önem taşımaktadır. Şişecam 2022 yılının Cam Yılı İlan edilmesi sürecinde öncü bir rol oynamış, ICG’nin başvurusunun farklı sektörlerden önde gelen kurumlar tarafından desteklenmesini sağlayan önemli bir paydaş olmuştur. Şişecam’ın talebi üzerine 40’a yakın kurum ve kuruluş ICG’nin Birleşmiş Milletler’e yapmış olduğu başvuruya destek vermiştir. Bu vesileyle BM Daimi Temsilcimiz Feridun Sinirlioğlu’na ve destek talebimize yanıt veren, ülkemizin dünya cam sanayindeki yerinin daha da etkin hale getirilmesi için katkı sağlayan tüm Sivil Toplum Kuruluşları’na, üniversitelere, holdinglere, şirketlere değerli katkıları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Uluslararası Cam Yılı, dünya çapında çevrimsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaşması ve sürdürülebilir gelişme çabalarının öne çıkarılması için büyük bir fırsat olacaktır. Bu çerçevede sanayi ve akademi arasında networking imkanları güçlenecek, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik süreç ve ürünler tanıtılacaktır.” dedi.

Bugün dünyada camın dönüşümünü her gün hayata geçiren 1200 şirket, 2000’in üzerinde cam üretim tesisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kırman sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'de camın tarihinin başlangıç noktası olan Şişecam, camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek küresel şirkettir. Aynı zamanda, Ar-Ge yetkinlikleri ve sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleri ile 5 bin yıllık tarihe sahip camın yarınını da tasarlayan öncü bir kuruluştur. Bireye ve çevreye saygılı bir dünya şirketi olarak 1935 yılından bu yana katma değerli ürünlerimizle cama değer katıyor, dünyanın dört bir yanında “cam” ile insanların hayatına dokunuyoruz. Uluslararası Cam Yılı’nın dünyanın bu çok özel malzemeyi daha yakından tanıması önemli bir fırsat olacağına ve küresel odağın cam üzerinde artmasının sağlanacağına yürekten inanıyorum.”

"Öncü konumumuzu her alanda güçlendiriyoruz"

Şişecam’ın, dünyada cam ev eşyası alanında en büyük 2, cam ambalaj ve düzcam alanlarında ise en büyük 5 üretici arasında yer aldığını dile getiren Kırman, “Ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük 3 oyuncusundan biri olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Şişecam, üretimden gelen gücünü teknoloji geliştirme kabiliyetiyle harmanlayarak Türkiye’de kurumsal Ar-Ge kültürünün temelini atan şirketler arasındadır. Neredeyse yarım asırlık Ar-Ge geçmişine sahiptir. Avrupa’nın en büyük Ar-Ge merkezleri arasında yer alan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım merkezinin yarattığı özgün teknolojileri yenilikçi ürünlerimiz ile buluşturuyor, öncü konumumuzu her alanda güçlendiriyoruz. Ayrıca, sürdürülebilir gelecek kavramını en önemli önceliğimiz olarak görüyor, gelecek kuşaklara uzun vadeli değer katarak uluslararası ölçekte etkin bir paydaş olmak için aktif şekilde çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde hayata geçirdiğimiz Care For Next stratejimiz ile gezegeni korumak, toplumu güçlendirmek ve yaşamı dönüştürmek için sorumluluk alıyoruz.” ifadelerini kullandı.