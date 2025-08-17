Kırmızı bültenle aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 kişinin ve ulusal düzeyde aranan 4 kişinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Bizden kaçamayacaklar" açıklamasında bulunarak operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Buna göre; uluslararası düzeyde aranan A.M, N.C, A.C.B, B.Y, M.Ş ve S.S. ile ulusal seviyede aranan E.E, S.K, E.G. ve C.Ş. yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Bakan Yerlikaya, yurt dışına kaçan suçluların izinin titizlikle sürüldüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M. isimli şahıs Bulgaristan'da, 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.C. isimli şahıs Polonya'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.C.B. isimli şahıs Gürcistan'da, 'hakaret ve tehdit' ile 'T.C.K. 227 maddesi' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Y. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten yaralama, kamu malına zarar verme, hakaret, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, şartla tahliyenin geri alınması ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahıs Gürcistan'da, '213 sayılı kanuna muhalefet' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahıs Gürcistan'da, 'çocuğun cinsel istismarı ve tehdit' suçlarından ulusal seviyede aranan E.E. isimli şahıs Almanya'da, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, basit yaralama ve tehdit' suçlarından ulusal seviyede aranan S.K. isimli şahıs KKTC'de, 'konut ve eklentilerinde yağma' suçundan ulusal seviyede aranan E.G. isimli şahıs KKTC'de, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan C.Ş. isimli şahıs Lübnan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen Adalet Bakanlığı ve emniyet birimlerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıklarımızı, TEM, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar."