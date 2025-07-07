Kırmızı bültenle aranan 13 ve ulusal düzeyde aranan 2 kişi Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, farklı suçlardan aranan ve yurtdışına kaçtıkları belirlenen 15 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Arananlardan 13’ünün kırmızı bültenle, 2’sinin ise ulusal düzeyde arandığı belirtildi.

Araştırmalar sonucu saklandıkları ülkelerin belirlendi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Interpol veri tabanları, emniyetin bilgi sistemleri, açık kaynaklar ve sosyal medya üzerinden yapılan detaylı çalışmalar sonucu şahısların saklandıkları ülkelerin belirlendiğini kaydetti. KOM, İstihbarat, Narkotik, TEM, Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin katkılarıyla gerçekleştirilen analizlerin ardından, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda süreç başlatıldı.

Gürcistan, Yunanistan, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Almanya’da yakalanan U.Y, A.G, H.G, V.T, M.C.A, S.B, O.Y, Ç.Ö, M.Ö, C.A.K, C.M, M.G, S.T, F.T. ve A.Y. isimli şahıslar Türkiye’ye getirildi.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kabine dönemimizde 398 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar."

Yerlikaya ayrıca, operasyon sürecinde görev alan Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı çalışanları ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı’na teşekkür etti.