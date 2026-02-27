Kırmızı bültenle aranan 23 suçlu dahil 41 firari Türkiye’ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 23 ve ulusal düzeyde aranan 18 olmak üzere toplam 41 firari suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda çok sayıda birimin katılımıyla yürütüldü.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre 41 suçlu; Gürcistan’dan 27, Bulgaristan’dan 5, Almanya’dan 2 kişinin yanı sıra Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya’dan Türkiye’ye getirildi.

Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 23 kişi ile ulusal seviyede aranan 18 kişinin yakalanarak iade işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Tamamı Türkiye'ye iade edildi

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle sürüldüğü, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan iş birliği sayesinde yakalanan kişilerin Türkiye’ye iadelerinin sağlandığı kaydedildi.

Bakanlık, uluslararası iş birliği çerçevesinde firari suçluların takibine ve iadelerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.