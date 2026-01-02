Kırmızı bültenle aranan 40 suçlu ülkeye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 40 firari suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, uluslararası iş birliği kapsamında Gürcistan (27), Almanya (4), Bulgaristan (3), ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan’da yakalanan şüphelilerin iade süreçleri tamamlandı. Operasyonlar sonucunda, ağır suçlardan aranan çok sayıda kişi adalete teslim edildi.

Kasten öldürme, cinsel istismar, terör propagandası...

Kırmızı bültenle aranan şahıslar arasında kasten öldürme, suç örgütüne üyelik, uyuşturucu madde ticareti, yağma, çocukların cinsel istismarı, resmi belgede sahtecilik ve bilişim yoluyla dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giyen ya da aranan isimlerin bulunduğu belirtildi. Ulusal seviyede aranan kişiler ise terör örgütü propagandası, dolandırıcılık, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, zimmet ve malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme gibi suçlardan aranıyordu.