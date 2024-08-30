Kırmızı bültenle aranan Avusturyalı uyuşturucu tüccarı Kırıkkale'den çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avusturya vatandaşı, Kırıkkale'de yakalandı.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekipleri, Avusturya'da uyuşturucu madde ticareti suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan H.C'yi Kırıkkale'de yakaladı ve Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.