Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kocaeli'de yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yakalandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Üzerinden M.S. adına düzenlenmiş sahte belge çıkan kişi gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde şüphelinin gerçek kimliğinin S.S. olduğu ve DEAŞ soruşturması kapsamında kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA