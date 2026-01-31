Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün yöneticilerinden Serdar Sertçelik, Macaristan’da yakalanmasının ardından Türkiye’ye getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İnterpol-Europol birimlerinin Macar polisiyle yürüttüğü ortak çalışma sonucu gerçekleşen iadeyle birlikte Sertçelik hakkında adli süreç başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün yöneticilerinden biri olan Serdar Sertçelik'in Macaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ekiplerinin, Macar polisiyle yürüttüğü ortak operasyon sonucunda Sertçelik ülkeye iade edildi.
Hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı
Hakkında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “kasten öldürme” ve “bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” suçlarından kırmızı bülten çıkarılan Serdar Sertçelik, 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan’da yakalanarak tutuklanmıştı.
İade sürecinin tamamlanmasının ardından Sertçelik’in Türkiye’ye getirildiği ve adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
🟥 “Kırmızı Bülten ile aradığımız Macaristan’da tutuklu bulunan A.B.K. Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’de”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 31, 2026
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü…