Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün yöneticilerinden biri olan Serdar Sertçelik'in Macaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ekiplerinin, Macar polisiyle yürüttüğü ortak operasyon sonucunda Sertçelik ülkeye iade edildi.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı

Hakkında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “kasten öldürme” ve “bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” suçlarından kırmızı bülten çıkarılan Serdar Sertçelik, 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan’da yakalanarak tutuklanmıştı.

İade sürecinin tamamlanmasının ardından Sertçelik’in Türkiye’ye getirildiği ve adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.