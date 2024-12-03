Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ankara'da yakalandı
Türkmenistan adli makamlarınca “Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli kişi Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Keçiören'de operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyon sonucunda; Türkmenistan Adli Makamlarınca “Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı” suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yegenova hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.