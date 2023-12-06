'Kırmızı bülten'le aranan uyuşturucu satıcısı Fatih'te yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Shaun Monaghan'ın yakalandığı 'Kafes - 16' operasyonunun detaylarını X'teki hesabından duyurdu.

Buna göre Interpol, silahlı organize suç örgütü elebaşı Monaghan hakkında 'uyuşturucu madde ticareti', 'silahlı yaralama' ve 'yasa dışı silah/mühimmat bulundurma' suçlarından 'kırmızı bülten' çıkardı.

Zanlının örgütünde çok sayıda uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmata sahip olduğu tespit edildi.

Fatih'te yakalandı

İstanbul polisi zanlıyı İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir otelde gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Yerlikaya, zanlının 4 Ekim'de Türkiye'ye geldiğini, 'kırmızı bülten'in 5 Aralık'ta çıkarıldığını, operasyonun da yalnızca bir gün sonra düzenlendiğini aktardı.