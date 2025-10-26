Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan toplam 10 firari suçlunun yurt dışındaki operasyonlarla yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) birimleri, Adalet Bakanlığı görevlileri ve ilgili ülkelerin kolluk kuvvetlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Kırmızı Bülten’le uluslararası seviyede aranan 9 suçlu ile ulusal seviyede aranan 1 suçlu, Almanya, Gürcistan, Rusya, Belçika ve Bulgaristan olmak üzere toplam 5 farklı ülkeden Türkiye'ye getirildi.

Yerlikaya'dan 'çalışmaya devam edeceğiz' mesajı

Yerlikaya paylaşımında emeği geçenleri tebrik ederek, suçluların 'nerede olursa olsun' yakalanıp ülkeye iade edileceğini belirtti. Yerlikaya "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakanlığın duyurusunda, şüphelilerin isimleri ve haklarındaki suçlamalar şöyle sıralandı:

S.T.: "Kasten Öldürme" - Rusya

S.K.: "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" - Almanya

Ş.S.: "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" - Almanya

Ö.Y.: "Kasten Öldürme" - Almanya

H.A.E.: "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Şartlı Tahliyenin Geri Alınması" - Gürcistan

E.G.: "Yağma, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İhaleye Fesat Karıştırma" - Gürcistan

A.G.: "Silahlı Yağma" - Belçika

Ü.K.: "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Kasten Öldürme ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" - Bulgaristan

M.U.: "Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" - Rusya

H.Y. (ulusal düzeyde aranan): "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" - Gürcistan