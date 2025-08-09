Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 kişi Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 5 kişinin Gürcistan, Karadağ, İsveç ve Japonya’dan Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, bu Kabine döneminde toplam 427 suçlunun iadesinin sağlandığını belirterek, “Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar” dedi. İadeler arasında organize suç örgütü üyeleri, kasten öldürme, silahla yağma, uyuşturucu ticareti ve terör örgütü üyeliği suçlarından aranan isimler bulunuyor.
Yakalanan isimler ve suçları
Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre kırmızı bültenle aranan:
C.Ç. – Gürcistan’da yakalandı; kasten öldürme, ruhsatsız silah bulundurma ve organize suç örgütü üyeliği
M.E.Ö. – Gürcistan’da yakalandı; kasten öldürme, suç örgütü üyeliği (“Daltonlar” grubu)
E.Y.B. – Gürcistan’da yakalandı; silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Ü.A. – Gürcistan’da yakalandı; gece vakti silahla yağma, dolandırıcılık
S.K. – Karadağ’da yakalandı; kasten öldürme
M.G. – İsveç’te yakalandı; kasten öldürmeye teşebbüs
Ulusal seviyede aranan:
M.B. – Gürcistan’da yakalandı; tasarlayarak öldürme, “Banlılar” suç örgütü üyeliği
K.C.H. ve E.G. – Gürcistan’da yakalandı; uyuşturucu ticareti
G.Ş. – Gürcistan’da yakalandı; kasten yaralama, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma
M.Y. – Japonya’da yakalandı; silahlı terör örgütü üyeliği
Operasyonel işbirliği vurgusu
Yerlikaya, haklarında kırmızı bülten çıkarılan kişilerin ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirlikleri sonucu yakalandığını belirtti. Adalet Bakanlığı ve operasyonlarda görev alan tüm birimlere teşekkür eden Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar” dedi.