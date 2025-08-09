Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 kişi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Gürcistan, Karadağ, İsveç ve Japonya’dan Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, bu Kabine döneminde 427 suçlunun iadesinin sağlandığını hatırlatarak, “Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Yakalanan isimler ve suçları

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre kırmızı bültenle aranan:

C.Ç. – Gürcistan’da yakalandı; kasten öldürme, ruhsatsız silah bulundurma ve organize suç örgütü üyeliği

M.E.Ö. – Gürcistan’da yakalandı; kasten öldürme, suç örgütü üyeliği (“Daltonlar” grubu)

E.Y.B. – Gürcistan’da yakalandı; silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Ü.A. – Gürcistan’da yakalandı; gece vakti silahla yağma, dolandırıcılık

S.K. – Karadağ’da yakalandı; kasten öldürme

M.G. – İsveç’te yakalandı; kasten öldürmeye teşebbüs

Ulusal seviyede aranan:

M.B. – Gürcistan’da yakalandı; tasarlayarak öldürme, “Banlılar” suç örgütü üyeliği

K.C.H. ve E.G. – Gürcistan’da yakalandı; uyuşturucu ticareti

G.Ş. – Gürcistan’da yakalandı; kasten yaralama, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma

M.Y. – Japonya’da yakalandı; silahlı terör örgütü üyeliği

Operasyonel işbirliği vurgusu

Yerlikaya, haklarında kırmızı bülten çıkarılan kişilerin ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirlikleri sonucu yakalandığını belirtti. Adalet Bakanlığı ve operasyonlarda görev alan tüm birimlere teşekkür eden Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar” dedi.