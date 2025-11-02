Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre operasyon; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin koordinasyonunda yürütüldü.

Şüphelilerin izleri, bulundukları ülkelerin kolluk birimleriyle yapılan işbirliği sonucu tespit edildi.

Yakalanan isimler arasında dolandırıcılık, kasten öldürme, yağma, uyuşturucu ticareti, çocuk istismarı ve tasarlayarak öldürme gibi suçlardan aranan kişiler yer alıyor. Operasyon kapsamında Gürcistan, Almanya, Arnavutluk ve Belçika’da yakalanan şüpheliler Türkiye’ye teslim edildi.

Yakalanan şüpheliler ve bulundukları ülkeler

Gürcistan: A.A. (bilişim dolandırıcılığı), R.A. (kasten öldürmeye teşebbüs), Ö.İ. (silahlı yağma), R.O. (çocuğun cinsel istismarı), S.V. (dolandırıcılık), A.G. (güveni kötüye kullanma vb.)

Almanya: Z.Y. (silahla yağma), G.Y. (kasten öldürme), E.L. (uyuşturucu ticareti)

Arnavutluk: U.Ç. (tasarlayarak öldürme, ruhsatsız silah)

Belçika: T.C. (hırsızlık, mala zarar verme vb.)