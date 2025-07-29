Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 9 kişi Türkiye'ye getirildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu Kabine döneminde 416 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını belirtti.

"Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" ifadesini kullanan Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D, A.K, D.D, A.A, T.Ö, B.G, E.K. ve M.Ö. ile ulusal seviyede aranan S.A.U. isimli şahısların yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını aktardı.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini kaydeden Yerlikaya, haklarında kırmızı bülten çıkarılan ve uluslararası seviyede aranan şahısların ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirlikleri sonucu yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, yakalanan isimlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 'Daltonlar' organize suç örgütü üyesi olan A.A. isimli şahıs Gürcistan'da, yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D. isimli şahıs İspanya'da, iş yerinde geceleyin silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs Azerbaycan'da, kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.D. isimli şahıs Karadağ'da, kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 'Demirözler' organize suç örgütü üyesi olan T.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.G. isimli şahıs Gürcistan'da, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs Gürcistan'da, dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, imar kirliliğine neden olma ve basit yaralama suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından ulusal seviyede aranan S.A.U. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

"Tek tek yakalayıp getireceğiz"

Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Yerlikaya, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ve Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarını tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, "Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadesini kullandı.