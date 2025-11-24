Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 9 kişi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası düzeyde aranan suçluların Türkiye'ye iade süreçlerinin kararlılıkla sürdüğünü duyurdu. Yürütülen çalışmalar sonucu, 7'si kırmızı bültenle aranan, toplam 9 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarla yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan 9 şahsın izi bulundu.

İadesi sağlanan ülkeler Almanya (3), ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan olarak sıralandı.

Kırmızı bültenle arananlar ve suçları

Uluslararası seviyede Kırmızı Bültenle aranan ve iadesi gerçekleştirilen 7 kişinin işlediği suçlar ve yakalandıkları ülkeler şöyle sıralandı:

• M.Ç. (Almanya): Çocuğu Kasten Öldürmeye Azmettirmek, Kasten Öldürmeye Teşebbüse Azmettirme

• S.G. (Almanya): Kasten Öldürme

• V.Y. (Almanya): Cinsel Suçlar

• A.S.Ö. (ABD): Nitelikli Cinsel Saldırı

• O.K. (Arjantin): Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

• G.A. (Bosna Hersek): Kasten Öldürme, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet

• G.A. (İran): Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Yağma (5 Kez), Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

Ulusal seviyede arananlar da yakalandı

Kırmızı Bültenle arananların yanı sıra, ulusal seviyede aranan iki önemli isim de ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle iş birliği sayesinde yakalandı ve iade edildi:

• E.A.Ü. (Birleşik Arap Emirlikleri): Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama

• K.A. (Yunanistan): Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama

Bakan Yerlikaya, açıklamasının sonunda organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini nerede olurlarsa olsunlar yakalayıp Türkiye’ye geri getirme kararlılığını yineledi ve emeği geçen tüm birimleri tebrik etti.