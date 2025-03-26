Kırmızı ette fahiş fiyat uygulayanlar yandı: 8 ildeki 20 işletme mercek altında

Ticaret Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) temin ettiği kırmızı etlerin PERDER üyesi marketlere ve ESK mağazalarına düşük fiyatlarla ulaştırıldığı ancak bazı üretici firmaların fiyat artırma girişiminde bulunduğuna dair ihbar alındığını açıkladı.

İhbarın ardından kırmızı et sektörüne yönelik 8 ilde eş zamanlı fahiş fiyat denetimi başlatan Bakanlık, vatandaşların ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlere idari yaptırım ve mali para cezası uygulayacak.

8 ilde 20 işletme

Bakanlıktan konuya yömelik yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi:

"Kırmızı ete yönelik illerimizde eş zamanlı denetimler başlamış olup, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara idari yaptırımlar ve mali para cezaları tavizsiz şekilde uygulanacaktır. Bu kapsamda, Bakanlığımız tarafından 8 ilde faaliyet gösteren 20 işletme nezdinde inceleme ve denetim yapmak üzere müfettiş görevlendirildi. Pazartesi sabahı erken saatte aynı anda başlayan kapsamlı denetimler halen devam ediyor. Bakanlık olarak firmalarımızı, ürünlerini tüketiciye maliyetiyle uyumlu fiyattan sunma konusunda hassasiyetle davranmaya davet ediyoruz. Stokçuluk yapanlar ve fahiş fiyatla ürünlerini satmaya tevessül edenler hakkında Bakanlığımızca behemehal gerekli işlemler tesis edilecektir. Yapılan işlemler kamuoyuyla paylaşılacaktır."