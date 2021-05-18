Kırmızı kategoride yer alan terörist Aydın Şimşek öldürüldü

İçişleri Bakanlığınının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İç Güvenlik Operasyonları kapsamında MİT Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında Jandarma SİHA/İHA, JÖH ve Komando Birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2️ terörist daha etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve 10 Milyon TL'ye kadar ödülle; Kırmızı Kategoride aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek birçok vatandaşımızın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisi olduğu bilinmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"



Dün de PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak’ın kuzeyinde yapılan hava operasyonu ile etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.



