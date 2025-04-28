Kırsal kalkınmaya 126 milyar lira hibe
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 23 yılda kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 96 bin projeye toplam 126 milyar lira hibe sağlandığını açıkladı. Yumaklı, gençler ve kadınların üretim zincirinde kalmaları için desteklerin süreceğini bildirdi.
Nagihan KALSIN
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulucanlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Şehir ve Tarım Paneli”nde yaptığı konuşmada, tarım sektörünün savunma kadar stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti.
Yumaklı, gençleri ve kadınları üretimde tutmak amacıyla hibe ve destek programlarının sürdürüldüğünü belirterek, “Son 23 yılda 96 bin projeye 126 milyar liralık hibe desteği verildi” dedi. Yumaklı, ayrıca 44 Organize Tarım Bölgesi’nin tüzel kişilik kazandığını ve üretimin hem iç piyasaya hem de ihracata yönlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.
Bakan Yumaklı, dünya genelinde tarım ve gıda üretiminde yaşanan daralma, üretim maliyetlerinde artış ve hammadde temininde yaşanan sıkıntılara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Yumaklı, “Bu konuları çözüm odaklı şekilde sürekli masada tutmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Yumaklı, Birleşmiş Milletler verilerine göre 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 68’inin şehirlerde yaşayacağını, buna paralel olarak gıda ihtiyacının yüzde 60-70 artacağını vurguladı. Tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmanın, geleceğin en önemli görevlerinden biri olduğunu belirtti.
Kırsalda genç nüfus için pozitif ayrımcılık
Kırsal nüfusun hızlı yaşlandığını ve bu durumun geçen yılki G20 Zirvesi’nde de gündeme geldiğini söyleyen Yumaklı, kırsal kalkınmaya verilen önemin artırılması gerektiğini ifade etti. Yumaklı, “Gençlerin ve kadınların üretim ağlarında kalması için pozitif ayrımcılık yapıyoruz, desteklere devam edeceğiz” dedi. Yumaklı, Türkiye’nin pek çok ilinde 61 lokasyonda 44 Organize Tarım Bölgesi’nin tüzel kişilik kazandığını belirterek, bu bölgelerde üretilen ürünlerin hem iç piyasaya arz edileceğini hem de ihracata yönlendirileceğini kaydetti. Özellikle jeotermal enerji gibi avantajların değerlendirileceğini aktardı.
4. Tarım Şurası bugün başlıyor
Bakan Yumaklı, Türkiye’nin tarım ve gıda politikalarına yön verecek 4. Tarım Şurası’nın pazartesi günü başlayacağını hatırlatarak, buradan çıkacak sonuçların tarımın geleceğine ışık tutacağını söyledi. Yumaklı, “Üretici gelirlerini artıran, tüketicinin gıdaya erişimini kolaylaştıran bir sistemi kurmak için çalışıyoruz” dedi.
Şehir hayatında gıda güvenliği ön planda olacak
Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker de panelde yaptığı konuşmada, şehirleşmenin artmasıyla birlikte gıda güvenliğinin daha da önemli hale geleceğini vurguladı. Eker, “2050’de dünya nüfusunun yüzde 68’i şehirlerde yaşayacak. Şimdiden şehirlerde yaşanabilir bir hayat ve sürdürülebilir gıda sistemleri kurmamız gerekiyor” mesajı verdi.