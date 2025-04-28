Kırsal kalkınmaya 126 milyar lira hibe

Nagihan KALSIN

Tarım ve Orman Baka­nı İbrahim Yumak­lı, Ulucanlar Kül­tür Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Şehir ve Tarım Paneli”nde yaptığı ko­nuşmada, tarım sektörünün savunma kadar stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti.

Yumaklı, gençleri ve kadınla­rı üretimde tutmak amacıy­la hibe ve destek programla­rının sürdürüldüğünü be­lirterek, “Son 23 yılda 96 bin projeye 126 milyar liralık hibe desteği verildi” dedi. Yumak­lı, ayrıca 44 Organize Tarım Bölgesi’nin tüzel kişilik ka­zandığını ve üretimin hem iç piyasaya hem de ihracata yön­lendirilmesinin hedeflendi­ğini kaydetti.

Bakan Yumaklı, dünya ge­nelinde tarım ve gıda üreti­minde yaşanan daralma, üre­tim maliyetlerinde artış ve hammadde temininde yaşa­nan sıkıntılara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Yumaklı, “Bu konuları çözüm odaklı şekilde sürekli masada tutmamız gerekiyor” ifadele­rini kullandı. Yumaklı, Birleş­miş Milletler verilerine göre 2050 yılında dünya nüfusu­nun yüzde 68’inin şehirler­de yaşayacağını, buna paralel olarak gıda ihtiyacının yüz­de 60-70 artacağını vurgula­dı. Tarımsal üretimi sürdürü­lebilir kılmanın, geleceğin en önemli görevlerinden biri ol­duğunu belirtti.

Kırsalda genç nüfus için pozitif ayrımcılık

Kırsal nüfusun hızlı yaşlan­dığını ve bu durumun geçen yılki G20 Zirvesi’nde de gün­deme geldiğini söyleyen Yu­maklı, kırsal kalkınmaya ve­rilen önemin artırılması ge­rektiğini ifade etti. Yumaklı, “Gençlerin ve kadınların üre­tim ağlarında kalması için pozitif ayrımcılık yapıyoruz, desteklere devam edeceğiz” dedi. Yumaklı, Türkiye’nin pek çok ilinde 61 lokasyon­da 44 Organize Tarım Bölge­si’nin tüzel kişilik kazandı­ğını belirterek, bu bölgelerde üretilen ürünlerin hem iç pi­yasaya arz edileceğini hem de ihracata yönlendirileceğini kaydetti. Özellikle jeotermal enerji gibi avantajların değer­lendirileceğini aktardı.

4. Tarım Şurası bugün başlıyor

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin tarım ve gıda politikalarına yön verecek 4. Tarım Şura­sı’nın pazartesi günü başlaya­cağını hatırlatarak, buradan çıkacak sonuçların tarımın geleceğine ışık tutacağını söy­ledi. Yumaklı, “Üretici gelirle­rini artıran, tüketicinin gıda­ya erişimini kolaylaştıran bir sistemi kurmak için çalışıyo­ruz” dedi.

Şehir hayatında gıda güvenliği ön planda olacak

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker de panelde yaptığı konuşmada, şehirleşmenin artmasıyla birlikte gıda güvenliğinin daha da önemli hale geleceğini vurguladı. Eker, “2050’de dünya nüfusunun yüzde 68’i şehirlerde yaşayacak. Şimdiden şehirlerde yaşanabilir bir hayat ve sürdürülebilir gıda sistemleri kurmamız gerekiyor” mesajı verdi.