Kırsal turizmde bilincin artırılması hedefleniyor
Çeşitli kurum ve kuruluşların çabalarına akademik olarak katkıda bulunmayı amaçlayan Kırsal Turizmin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasında Paydaş Katkısı TÜBİTAK projesi için çalışmalar başladı.
Meryem KARADAĞ
Kırsal kalkınmanın önemli araçlarından birisi olan kırsal turizm faaliyetlerinin Adana ve Mersin bölgesinde iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve aksaklıkların giderilmesine yönelik stratejilerin belirlenmesinde çeşitli kurum ve kuruluşların çabalarına akademik olarak katkıda bulunmayı amaçlayan Kırsal Turizmin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasında Paydaş Katkısı TÜBİTAK projesi için çalışmalar başladı.
Proje ile bölgede kırsal turizm sektörünü geliştirme olanaklarının, kırsal turizm faaliyetlerine katılan ve destekleyen tüm paydaşlarla beraber ortaya konulması hedefleniyor.
Proje hakkında DÜNYA’ya konuşan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Seçer, küreselleşen dünyada kırsal alanların sosyal ve ekonomik dezavantajlarını giderilmesine ve kırsal alanda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında kırsal kalkınmanın önemini vurgulayarak amaçlarının paydaş yaklaşımı ile bölgede kırsal turizmi geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli unsurları belirlemeyi hedeflediklerini söyledi.
Adana ve Mersin illerinin coğrafi, tarihsel, kültürel ve doğal zenginlikleri dikkate alındığında kırsal turizm açısından büyük potansiyele sahip olduğunu dile getiren Arzu Seçer, potansiyele rağmen bu illerde turistlerin daha çok kitle turizmini tercih ettiğini kaydetti.
Kırsal turizmin, bölgede sürdürülebilir gelir kaynağına dönüşmesi için bütünsel bir yaklaşımla tüm paydaşlar tarafından kırsal turizmin önemi konusunda farkındalığın ve bilincin artırılması, bölge imajının ortaya konulması ve geliştirilmesi ile mümkün olacağını belirten Seçer, “Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi ile bölgede paydaşların kırsal turizme yönelik bakış açıları ve bu sektörün mevcut durumunun ayrıntılı bir şekilde ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, bu proje ile kurum, kuruluş ve organizasyonların stratejilerini belirlenmesine olanak sağlayacak verileri temin ederek sektöre akademik olarak katkıda bulunulacaktır” dedi.
“Kırsalda yaşam kalitesinin artmasını istiyoruz”
Arzu Seçer, kırsal turizmin gelişmesinin, kırsal alanlarda yöre halkının tarımsal üretim geliri ile birlikte alternatif gelir kaynaklarından daha fazla faydalanabilmesine olanak sağlayacağını aktardı. Seçer, “Bu şekilde, kırsalda yaşam kalitesinin artması, kente göçün azalması, kadın girişimciliğin artması ve yerinde kırsal kalkınmanın gerçekleşebilmesini sağlamak açısından önemlidir. O yöre açısından ise bölgenin bilinirliğinin artması ve bölge imajının geliştirilmesi bakımından önemli katkıları olacaktır” dedi.