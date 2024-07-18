Kırsal turizmde bilincin artırılması hedefleniyor

Meryem KARADAĞ

Kırsal kalkınmanın önemli araçlarından birisi olan kır­sal turizm faaliyetlerinin Adana ve Mersin bölgesinde iyileştiril­mesi, geliştirilmesi ve aksaklık­ların giderilmesine yönelik stra­tejilerin belirlenmesinde çeşitli kurum ve kuruluşların çabaları­na akademik olarak katkıda bu­lunmayı amaçlayan Kırsal Tu­rizmin Geliştirilmesi ve Sürdü­rülebilirliğinin Sağlanmasında Paydaş Katkısı TÜBİTAK pro­jesi için çalışmalar başladı.

Pro­je ile bölgede kırsal turizm sek­törünü geliştirme olanaklarının, kırsal turizm faaliyetlerine katı­lan ve destekleyen tüm paydaş­larla beraber ortaya konulma­sı hedefleniyor.

Proje hakkında DÜNYA’ya konuşan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ta­rım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Seçer, küre­selleşen dünyada kırsal alanla­rın sosyal ve ekonomik dezavan­tajlarını giderilmesine ve kırsal alanda sürdürülebilir kalkınma­nın sağlanmasında kırsal kal­kınmanın önemini vurgulayarak amaçlarının paydaş yaklaşımı ile bölgede kırsal turizmi geliş­tirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli unsurları belirlemeyi he­deflediklerini söyledi.

Adana ve Mersin illerinin coğ­rafi, tarihsel, kültürel ve doğal zenginlikleri dikkate alındığın­da kırsal turizm açısından büyük potansiyele sahip olduğunu dile getiren Arzu Seçer, potansiyele rağmen bu illerde turistlerin da­ha çok kitle turizmini tercih et­tiğini kaydetti.

Kırsal turizmin, bölgede sürdürülebilir gelir kay­nağına dönüşmesi için bütünsel bir yaklaşımla tüm paydaşlar ta­rafından kırsal turizmin önemi konusunda farkındalığın ve bi­lincin artırılması, bölge imajının ortaya konulması ve geliştirilme­si ile mümkün olacağını belirten Seçer, “Bu çalışmanın gerçekleş­tirilmesi ile bölgede paydaşların kırsal turizme yönelik bakış açı­ları ve bu sektörün mevcut duru­munun ayrıntılı bir şekilde orta­ya konulması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, bu proje ile ku­rum, kuruluş ve organizasyonla­rın stratejilerini belirlenmesine olanak sağlayacak verileri temin ederek sektöre akademik olarak katkıda bulunulacaktır” dedi.

“Kırsalda yaşam kalitesinin artmasını istiyoruz”

Arzu Seçer, kırsal turizmin ge­lişmesinin, kırsal alanlarda yöre halkının tarımsal üretim geliri ile birlikte alternatif gelir kaynakla­rından daha fazla faydalanabil­mesine olanak sağlayacağını ak­tardı. Seçer, “Bu şekilde, kırsalda yaşam kalitesinin artması, ken­te göçün azalması, kadın girişim­ciliğin artması ve yerinde kırsal kalkınmanın gerçekleşebilmesi­ni sağlamak açısından önemlidir. O yöre açısından ise bölgenin bi­linirliğinin artması ve bölge ima­jının geliştirilmesi bakımından önemli katkıları olacaktır” dedi.