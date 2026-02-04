Kırşehir ve Düzce TOKİ kura canlı izle: TOKİ Kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TOKİ kura çekilişinde bugün şanslı iller Kırşehir ve Düzce... Bu iki ilde yaşayan vatandaşları şimdi kura heyecanı sardı. Başvuru yapan adaylar detayları merak ederken bir yandan da canlı yayını izlemek istiyor. İşte ayrıntılar...

KIRŞEHİR TOKİ KURA CANLI İZLE

Kırşehir 1633 konut kura çekimi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 11.00'de başlıyor. Çekilişin yaklaşık 1 saat sürmesi beklenirken sonuçlar akşam saatlerinde açıklanacak.

DÜZCE TOKİ KURA CANLI İZLE

Düzce 2 BİN 470 konut kura çekimi saat 11.00'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak. Sonuçların yine akşam saatlerinde açıklanması bekliyor.

TOKİ kura sonuçları iki farklı yöntemle öğreniliyor. Vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.