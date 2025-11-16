Kış etkisini gösterdi: Üç şehirde kar ve tipi ulaşımı aksattı

Türkiye'nin doğu ve iç kesimlerinde etkili olan soğuk hava, birçok ilde ulaşımda aksamalara yol açtı. Yüksek kesimlere düşen sezonun ilk yoğun karı hem kırsal bölgelerde hem de bağlantı yollarında kapanmalara neden olurken, ekipler güzergâhları açık tutabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Muş'ta 14 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş kent merkezinde gün boyu sağanak etkili olurken, yüksek rakımlı bölgeler karla kaplandı. Tipiyle birlikte etkisini artıran yağış nedeniyle Muş ve Varto'ya bağlı 14 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, iş makinelerinin güçlükle ilerlediği yollarda sürücüler dikkatli şekilde seyir etti. Kar yağışının bastırmasıyla yaylalarda otlatılan hayvanların da köylere indirildiği belirtildi.

Kars'ta da soğuk hava etkisini artırırken sıcaklık eksi 4 dereceye kadar düştü.

Hakkari'de Şivekür Tepesi yolu kapandı

Hakkari'nin Durankaya beldesi ile bölgedeki grup köylerine ulaşım sağlayan 2 bin 700 rakımlı Şivekür Tepesi yolu, yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinden itibaren güçlenen olumsuz hava koşulları araç geçişlerini tamamen durdurdu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ulaşımın Üzümcü köyünün alternatif güzergâhından sağlandığı bildirildi. Yetkililer yol açma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

Sivas'ta 46 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Soğuk havanın ülke genelinde etkisini artırdığı bir diğer şehir ise Sivas oldu. Kentin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yolları açmak için aralıksız çalışma yürütüyor. Kent genelinde 163 yerleşim yerine ulaşımın sürdüğü, kapalı yolların ise öncelikli olarak açılmaya devam ettiği bildirildi.