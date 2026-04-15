Kış lastiği dönemi bitti! Sürücülere uyarı: Yazın kullanmayın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen zorunlu kış lastiği uygulaması, bugün itibarıyla sona erdi.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, illerin iklim şartlarına göre belirlenen zorunluluk 15 Kasım 2025'te devreye alınmıştı. Denetimler; Emniyet, Jandarma, Ticaret Bakanlığı birimleri ve belediyeler tarafından yürütülürken, kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulanıyordu.

Yazın kış lastiği risk oluşturuyor

Uzmanlar, kış lastiklerinin yaz aylarında kullanılmasının yol tutuşunu olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için tasarlanan bu lastiklerin sıcak havada performans kaybına uğradığı, yakıt tüketimini artırdığı ve daha hızlı aşındığı belirtiliyor.

Lastik değişim ücretleri

Sökme-takma ücretleri jant ölçüsüne göre değişiyor. Buna göre, 13-14 inç jantlar için yaklaşık 1000 lira, 15-17 inç aralığında 1250 lira, 18 inç ve üzeri için ise 1500 lira ücret talep ediliyor. Lastik oteli hizmeti de benzer fiyatlarla sunuluyor.

"Mevsimine uygun lastik hayati önem taşıyor"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, lastiklerin sürüş güvenliği açısından kritik rol oynadığını belirterek, "Güvenli sürüş, yakıt tasarrufu, performans ve lastik ömrü gibi nedenlerle mevsimine uygun lastik kullanmak büyük önem taşıyor. Bilindiği gibi bir araçta kazaya sebebiyet veren en önemli unsurlardan biri de uygun olmayan lastik kullanımıdır. Mevsimine uygun olmayan lastikler kazalara davetiye çıkarır. Yaz döneminde kış lastiği yıpranır ve ömrü kısalır. Güvenli ve konforlu sürüş için kışın kışlık, yazın da yazlık lastiklerin tercih edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erkoç ayrıca, lastik alımında üretim tarihine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, uzun süre depoda bekleyen lastiklerin özelliklerini kaybedebileceğine işaret etti.