Kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği zorunluluğu hangi tarihte başlıyor?
Milyonlarca araç sahibi yakın zamanda kış lastiğine geçmek zorunda... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği tarihe kadar kış lastiği takmayanlara ceza kesilecek. Vatandaşlar bu tarihleri öğrenmeye çalışırken "Kış lastiği ne zaman takılacak" sorusu sıklaşıyor.
Kış lastiği zorunluluğu yakında başlıyor. Milyonlar sürücü kış lastiğine geçiş için hazırlanıyor. Tarihler konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar aramalarını sıklaştırmış durumda... İşte "Kış lastiği ne zaman takılacak" sorusunun yanıtı...
Kış lastiği zorunluluğu hangi tarihte başlıyor?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği tarihe göre kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım'da başlayıp 15 Nisan'da sona eriyor.
Cezası ne kadar?
Kış lastiğine geçmeyenlere 5 bin 856 lira ceza uygulanacak. Özel otomobillere zorunluluk bulunmazken şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar, otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve ticari amaçla kullanılan hafif ticari araçlar kış lastiğine geçmek zorunda...