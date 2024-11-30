Kış lastiği özel araçlar için de zorunlu olacak mı? Bakan Uraloğlu duyurdu

Kış lastiği zorunluluğu yarın (1 Aralık 2024) itibarıyla başlıyor. Ticari araçlar trafiğe kış lastiği olmadan çıkamayacak. Aksi halde sürücülere 4 bin 69 lira para cezası çekilecek.

Kış lastiği güvenli sürüş açısından oldukça önemli. Uzmanlar özel araçlar için de kış lastiğini tavsiye ediyor. 7 derece altı sıcaklıklarda kış lastiği daha güvenli bir yol tutuşu sağlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu halihazırda sadece ticari araçları kapsayan kış lastiği zorunluluğun özel araçlar için de gündemde olduğunu açıkladı.

Habertürk TV’ye konuşan Uraloğlu özel araçlar için kış lastiği zorunluluğu getirilmesi amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, bu kapsamda kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık’tan 15 Kasım’a çekilmesinin söz konusu olduğunu belirtti.