Kış lastiği zorunluluğu başlıyor! Yeni tarih belli oldu, Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2025?

Kış lastiği zorunluluğu başlıyor! Yeni tarih belli oldu
Soğuk hava koşullarında can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Özellikle ticari araçlar için 15 Kasım'da başlayacak olan ve 15 Nisan'a kadar sürecek 5 aylık zorunluluk dönemi, önceki yıllara göre daha erken başlayacak.
Ulaşım güvenliği açısından kritik öneme sahip kış lastiği kullanma dönemi, 15 Kasım tarihi itibarıyla resmen başlıyor. Bu uygulama, özellikle ticari araçlar için hayatiyet taşırken, özel araç sahiplerinin de can ve mal güvenliği için bu tedbirlere uyması büyük önem arz ediyor.
Ticari araçlarda süre ve zorunluluk genişledi
Yeni düzenlemeye göre, ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu, başlayan tarihten itibaren bir sonraki senenin 15 Nisan tarihine kadar, toplam 5 aylık bir dönemi kapsayacak.
Bu uygulama, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi. Yeni tarih düzenlemesi ile zorunluluk süresi iki hafta öne çekilmiş oldu.
Denetimler sıkılaştırılacak
Uygulamanın temel amacı, kış şartlarına hazırlıksız yakalanan ve lastiği uygun olmayan araçların yolları kapatarak diğer sürücülerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamalarını engellemek.
Bu kapsamda trafik ekipleri, tedbir almadan yola çıkan araçlara yönelik denetimleri sıkılaştıracak. Kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek.
Daha güçlü yol tutuşu ve fren performansı sağlıyor
Kış lastikleri, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde, ıslak, karlı ve çamurlu yollarda yaz lastiklerine göre daha güçlü yol tutuşu ve fren performansı sağlıyor.
Uzmanlar, sürücülerin lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeleri gerektiğini, uzun süre bekletilen lastiklerin özelliğini yitirebileceğini belirtiyor.