Kış lastiği zorunluluğu başlıyor! Yeni tarih belli oldu, Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2025?

Ulaşım güvenliği açısından kritik öneme sahip kış lastiği kullanma dönemi, 15 Kasım tarihi itibarıyla resmen başlıyor. Bu uygulama, özellikle ticari araçlar için hayatiyet taşırken, özel araç sahiplerinin de can ve mal güvenliği için bu tedbirlere uyması büyük önem arz ediyor.

Ticari araçlarda süre ve zorunluluk genişledi

Yeni düzenlemeye göre, ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu, başlayan tarihten itibaren bir sonraki senenin 15 Nisan tarihine kadar, toplam 5 aylık bir dönemi kapsayacak.

Bu uygulama, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi. Yeni tarih düzenlemesi ile zorunluluk süresi iki hafta öne çekilmiş oldu.

Denetimler sıkılaştırılacak

Uygulamanın temel amacı, kış şartlarına hazırlıksız yakalanan ve lastiği uygun olmayan araçların yolları kapatarak diğer sürücülerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamalarını engellemek.

Bu kapsamda trafik ekipleri, tedbir almadan yola çıkan araçlara yönelik denetimleri sıkılaştıracak. Kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek.

Daha güçlü yol tutuşu ve fren performansı sağlıyor

Kış lastikleri, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde, ıslak, karlı ve çamurlu yollarda yaz lastiklerine göre daha güçlü yol tutuşu ve fren performansı sağlıyor.

Uzmanlar, sürücülerin lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeleri gerektiğini, uzun süre bekletilen lastiklerin özelliğini yitirebileceğini belirtiyor.