Kış öncesi kombi bakımıyla faturalar ve arızalar önlenebilir

Kış mevsimi yaklaşırken Baymak, kombi bakımının zamanında yapılmasının önemine dikkat çekti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kesintisiz ısınma ve sıcak su ihtiyacı, kombinin performansıyla doğrudan bağlantılı.

Zamanında yapılan bakımın, hem beklenmedik arızaları engellediği hem de gereksiz enerji tüketiminin önüne geçerek faturaların kabarmasını önlediği belirtildi. Düzenli kontrol edilen kombilerin daha güvenli, verimli ve uzun ömürlü kullanım sunduğu kaydedildi.

Baymak’ın yetkili servislerinin eylül ve ekim aylarında gerçekleştireceği bakım hizmetleri sayesinde kombilerin kış boyunca sorunsuz çalışacağı ifade edildi. Şirket, bakımın “Yüksek faturaların önüne geçme, ani arızaları engelleme, cihaz ömrünü uzatma ve konfor sağlama” açısından kritik olduğuna işaret etti.

“Yetkili servis kritik önemde”

Baymak Ülke Servis Müdürü Özay Şen, kombi bakımında yetkili servislerin tercih edilmesinin önemine dikkat çekerek, “Yetkili servisler tarafından yapılan bakım ve kontroller, cihazın güvenli kullanımı açısından kritik öneme sahip” dedi.

Şen ayrıca ısıtma sistemlerinin de ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, “5 yılda bir sistem temizliği yapılmadığı takdirde ısıtma sisteminin performans kaybı yaşaması ve ömrünün kısalması kaçınılmazdır” değerlendirmesinde bulundu.