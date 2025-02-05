Kış şartları kendini gösterince İstanbul trafiği kilitlendi!

İstanbul'da karla karışık yağmur yağan bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde de Anadolu-Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü mevkisi, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Kağıthane, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de zaman zaman trafik çift yönlü yoğun seyrediyor. TEM bağlantı yolları ile Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve Maslak'ta da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik yoğunluğu Kartal'a kadar devam ediyor. TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik ağır seyrediyor.