Ünlülerin ölüm haberlerini kamuoyuna duyurduğu için ‘felaket tellalı’ lakabıyla anılan şarkıcı Onur Akay, bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızı Harika Avcı’nın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Akay, geçmişte karaciğer kanseri teşhisi konulan ve tedaviyi reddeden Avcı’nın son durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

* Aslında bu olay, ‘sessiz çığlık’ gibi bir şey! Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50’de hastaneye kaldırıldı. (Stres, ekonomik zorluklar, psikolojik mücadeleler vb.) Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Şu an kendisine verilen serumun sihri bile işe yaramıyor ve hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Allah’ım yardımcısı olsun inşallah.”

‘Yakında ölümüm duyulacak’

Mayıs 2025’te Akay, uzun süredir yalnız olan ve kimseyle görüşmeyen Harika Avcı’yla konuşmuş ve yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşmıştı.

Avcı görüşmede “Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha önce de karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu” demiş ve bu açıklamaları hayranları fevkalade üzmüştü.

Harika Avcı, 2015 yılında intihar girişimiyle gündeme gelmişti. Avcı, Bostancı’da bir otel silahla intihar girişiminde bulunmuş ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.