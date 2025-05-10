Kısırlağa neden oluyor! Bakanlık uyardı: Çocuklarınızı bu oyuncaktan uzak tutun!

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, son olarak iki ürünün daha satışını yasakladı: Bir oyuncak araba ve bir oda kokusu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 9 Mayıs’ta yayımlanan güncel güvensiz ürün listesine göre, “Viole & More” markasına ait 6600027653261 barkod numaralı Bambu Model Reed Diffuser Çubuklu Oda Kokusu (100 ml) adlı ürünün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmadığı tespit edildi. Bu nedenle ürünün satışı yasaklandı.

Ancak asıl dikkat çeken uyarı, “Serra Plastik” markalı oyuncak arabayla ilgili oldu. Yapılan testlerde, oyuncakta sınır değerin üzerinde fitalat maddesi bulundu. Uzmanlar, bu kimyasalın kanserojen olduğunu ve özellikle erkek çocuklarda kısırlığa yol açabileceğini belirtiyor.

Fitalat nedir, neden tehlikeli?

Fitalatlar; plastikleri yumuşatmak, esnek hale getirmek için kullanılan sentetik kimyasallar grubudur. Özellikle PVC ürünlerde sıkça yer alırlar. Ancak sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, 1999 yılından bu yana bebek oyuncaklarında kullanımı yasaktır. Fitalat, hormonal sistem üzerinde bozucu etki yaratır ve doğurganlığı düşürebilir.

Vatandaşların, söz konusu ürünleri kullanmamaları ve çocuklardan uzak tutmaları istenirken, satış yapan firmalara da cezai yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.