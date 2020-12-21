Kısıtlama kapsamında 38 bin 874 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı 14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi, 18 Aralık Cuma Akşamı ile 21 Aralık Pazartesi sabah 05:00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 38 bin 874 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üçüncüsü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtilerek, kısıtlama kararına uymayanlara idari ya da adli işlem yapıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 18 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 38 bin 874 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz”