Kısıtlamasız ilk pazar gününde sahillere akın

Turizmin başkenti Antalya'nın hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülürken, tatilciler yoğunluk oluşturdu. Kentteki ünlü Konyaaltı, Lara, Sarısu, Kabutaj Plajı plajlarında tatilciler, deniz kum ve güneşin tadını çıkardı.

Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Datça'da da sahillerde yoğunluk dikkati çekti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İzmir'in Çeşme sahillerine gelenler denizin keyfini çıkardı. COVID-19 sürecinde deniz ve rüzgardan uzak kalan sörf tutkunları Alaçatı'da sörfün tadını yaşadı.

Denize yakın mesire alanlarında da yoğunluk görülürken, birçok yerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Milil park trafiğe kapatıldı

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesindeki sahillere de yerli ve yabancı turistler akın etti.

Kuşadası'nda Kadınlar Denizi Plajı, Sevgi Plajı ve Kuştur Sahilinde yoğunluk oluştu. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da yoğunluktan dolayı araç trafiğine kapatıldı.

Didim'de de dünyaca ünlü Altınkum Plajı, turistlerin tercih ettiği yerlerin başında geldi. Bazı turistler tekne turlarıyla ilçedeki koylarda yüzmeyi tercih etti.