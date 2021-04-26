Kısıtlamaya uymayan 47 bin 61 kişiye ceza kesildi

ANKARA(DÜNYA) - İçişleri Bakanlığı, 19-26 Nisan döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 417 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uyguladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan virüsün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı gibi Türkiye’de de görülen varyantlar sebebiyle hasta sayılarında artış yaşandığı belirtilerek, kısmi kapanma uygulaması yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada 19-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı bilgisi verildi.