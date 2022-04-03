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Kışladan lüks araçlarla terhis görüntülerine soruşturma

Milli Savunma Bakanlığınca, "tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına" ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülere inceleme başlattı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı'nca görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ardından derhal inceleme başlatıldı.

Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerinde, bu tür bir davranışın kabul edilmesinin asla mümkün olmadığını belirten kaynaklar, "Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır." ifadesini kullandı.

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