Kısmetse Olur programı ile ünlenen Ayşenur İnam'ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Bu haber duyan vatandaşlar olayın detaylarını incelemeye çalışırken bir yandan da "Kısmetse Olur Ayşenur İnam öldü mü, yaşıyor mu" sorularını sormaya başladı.

Ayşenur İnam öldü mü?

30 yaşındaki eski yarışmacının öldüğüne dair net bir bilgi henüz yok. İnam'ın sosyal medya hesabının çalındığı ve "öldü" paylaşımı yapıldığı iddia ediliyor.