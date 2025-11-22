Kısmi af niteliğindeki değişiklik Meclis’e geliyor: Koronavirüs uygulaması genişliyor!

Koroanvirüs sürecinde çıkarılan ve açık cezaevlerindeki hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlikle dışarıda tamamlamasına imkân tanıyan düzenlemenin kapsamının genişletilmesine yönelik talepler bir kez daha Meclis’in gündemine taşındı.

11’inci Yargı Paketi bu hafta TBMM’ye sunulabilir

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AK Parti ile Adalet Bakanlığının uzun zamandır üzerinde çalıştığı 11’inci Yargı Paketi’nin bu hafta TBMM’ye sunulması bekleniyordu. Ancak MHP ile Adalet Bakanlığının isteği doğrultusunda, pandemi döneminde getirilen ve açık cezaevinde bulunanların cezalarının dışarıda infazını genişletecek bir maddenin pakete eklenmesi gündeme geldi. Bu nedenle Yargı Paketi’nin Meclis’e sevki önümüzdeki haftaya ertelendi. Mevcut düzenleme, yalnızca 31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezası kesinleşenleri kapsıyordu. Yeni teklif ise aynı tarihten önce suç işleyen fakat hükmü kesinleşmemiş kişilere de erken tahliye yolunu açacak. Benzer bir adım haziran ayında 10’uncu Yargı Paketi’nde de gündeme gelmiş ancak son aşamada çıkarılmıştı.

Teklif yasalaşırsa, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayabilecek. Bu kapsamda, yine söz konusu tarihten önce suç işlemek şartıyla, denetimli serbestliğe ayrılmasına 5 yıl veya daha az kalan hükümlüler, kalan sürelerini cezaevi dışında infaz edebilecek.

Örgütlü suçlar ve terör kapsamındaki suçlar düzenleme dışında bırakılacak. İlk etapta yaklaşık 50 bin kişinin bu imkândan faydalanabileceği belirtilirken, mahkemelerde süren dosyaların sonuçlanmasına bağlı olarak bu sayının artabileceği ifade ediliyor. Adalet Bakanlığı yetkilileri, “31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin cezalarının ne zaman kesinleşeceğine dair bir veri olmaz. Çünkü bu tarihten önce suç işlemiş olsa da cezası belki 3 ay sonra belki 3 yıl belki 10 yıl sonra kesinleşecek olanlar var. O sebeple, ceza kesinleştiğinde bu düzenlemeden yararlanma söz konusu olacağı için sayı artar” değerlendirmesinde bulunuyor.

Eşitlik tartışması

Adalet Bakanlığı ve AK Parti kaynakları, önceki düzenlemenin Anayasa’da yer alan eşitlik ilkesine aykırı olduğuna yönelik eleştirilerin haklılık taşıdığını vurguluyor. Yapılan değerlendirmelerde, “İki kişi düşünün; aynı mahkemede yargılandı. Aynı cezaları aldılar. Ama birininkinin cezası 31 Temmuz 2023 öncesi kesinleşti, diğerininki sonraya kaldı. Burada bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. O nedenle 31 Temmuz 2023 tarihi, cezanın kesinleştiği tarih değil, suçun işlediği tarih olarak esas alınarak düzenleme yapılacak” görüşü dile getiriliyor.

Bakan Tunç sinyalini vermişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da geçtiğimiz günlerde bu konuda adım atılabileceğini belirtmişti. Tunç, "COVID izni olarak bilinen yasadan dolayı çok talep geliyor. O dönem, sadece cezası kesinleşenler yararlanmıştı. ‘31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyip davası sonuçlanmayan da niye ben yararlanamıyorum?’ diyor. Bu sebeple eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir" açıklamasında bulunmuştu.

MHP'den uzun süredir talep var

Af konusu üzerinde ne çok duran parti de MHP oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, söz konusu düzenlemenin yasalaşması için sık sık gündeme getiriyor. Konuya ilişkin bu sabah da bir paylaşım yapan Yıldız, "İnfaz Kanunu Geçici 10.maddesi ile,kapalı cezaevinden açık cezaevine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma imkanı getirilmişti. Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşmesi tarihinin esas alınması ağır bir eşitsizlik yaratmıştı. Şimdi giderilme zamanı" dedi.