Kısmi kapanmada 2 hafta geride kaldı, gözler Kabine toplantısında

ANKARA (DÜNYA)

Kısmi kapanmada iki haftalık süre geride kalırken gözler yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Bilim Kurulu’nun aldığı tavsiye kararları Kabine toplantısının öncelikli gündemini oluşturacak.

Ramazan ayı başında alınan kısmi kapanmanın önümüzdeki iki hafta boyunca tam kapanmaya dönüp dönmeyeceği, tedbirlerin nasıl devam edeceği, Ramazan Bayramında kapanma uygulanıp uygulanmayacağı yarın gerçekleştirilecek Kabine toplantısında netlik kazanacak.

Bilim Kurulunun tavsiye kararları çerçevesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunum çerçevesinde önümüzdeki günlerin yol haritası belirlenecek.

Kısmi kapanmanın sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi Kabinenin öncelikle gündem maddesini oluşturacak. İthal aşıda tedarik süreci, Rus Sputnik V aşısıyla ilgili gelişmeler, yerli aşı çalışmalarında gelinen son aşama toplantıda ele alınacak.

Kuzey Irak'a düzenlenen operasyon

Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon Kabine toplantısının diğer bir başlığı olacak . Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da sunum yapılması öngörülüyor. Akar'ın yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Dış ilişkiler de masada

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan’da 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada yaşananları 'soykırım' olarak tanımlaması Kabine toplantısının diğer önemli başlığını oluşturacak. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da sunum yaparak, önemli dış gelişmeler ile 27-29 Nisan’da BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesinde bilgilendirme yapması öngörülüyor.

Revizyon sonrası ilk toplantı

Öte yandan geçtiğimiz hafta kabine de gerçekleşen revizyonun ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kabinenin yeni üyeleri olarak ilk kez kabine toplantısında yer alacaklar.