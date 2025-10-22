Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine mi girdi, neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ kimdir?

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un tadını kaçıran bir gelişme yaşandı. İddiaya göre ünlü ismin kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un tutuklandığı ve Hendek Cezaevi’nde tutuklu olduğu öğrenildi. Bu flaş söylenti sonrası ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar "Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine mi girdi, neden tutuklandı", "Melisa Dilara Tatlıtuğ kimdir" sorularını yöneltmeye başladı.

Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine mi girdi, neden tutuklandı?

Söylentiye göre Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ, eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Melisa Dilara Tatlıtuğ 21 Ekim 2025 Salı günü tahliye edildi. Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Melisa Dilara Tatlıtuğ kimdir?

1986 yılında Adana'da dünyaya gelen Melisa Dilara Tatlıtuğ, 2007 yılında dünya evine girdi. Melisa Dilara Tatlıtuğ'un iki çocuğu bulunuyor.