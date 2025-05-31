Kıyı emniyeti filosu güçleniyor: 24 yeni deniz aracı yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) filosuna 24 yeni deniz aracı ekleneceğini duyurdu. Tamamı yerli ve milli imkanlarla Türk tersanelerinde inşa edilecek araçlar, denizlerdeki can, mal ve çevre güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Filoya eklenecek yeni araçlar arasında 2 Acil Müdahale Römorkörü, 6 Kılavuzluk Hizmet Botu ve 16 Çok Maksatlı Hızlı Can Kurtarma Botu yer alacak. Bakan Uraloğlu, bu adımın Türk Boğazları ve Mavi Vatan’daki operasyonel kapasiteyi önemli ölçüde artıracağını belirtti.

“Türkiye’nin en güçlü refakat römorkörleri olacak”

Yeni Acil Müdahale Römorkörlerinin 42 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde ve 130 ton çeki gücüne sahip olacağını belirten Uraloğlu, “Bu römorkörler, Türkiye’nin en güçlü refakat römorkörleri olacak. Gemi kurtarma, refakat, römorkaj ve yangınla mücadele gibi birçok alanda görev yapacak” dedi.

Kılavuzluk ve can kurtarma botları sahil güvenliğe destek verecek

Türk Boğazları’nda kullanılacak Kılavuzluk Hizmet Botları ise 16,5 metre boyunda, 5,4 metre genişliğinde olacak ve 18,5 knot hıza ulaşabilecek. Bu botlar aynı anda 4 kılavuz kaptan taşıyabilecek şekilde tasarlanıyor.

Çok Maksatlı Hızlı Can Kurtarma Botları ise 18,5 metre boyunda, 5,1 metre genişliğinde ve en az 20 knot hızında olacak. Her biri 7 kazazede ve 4 personel taşıyabilecek botlar, hem arama-kurtarma hem de yangın söndürme faaliyetlerinde görev yapacak. Bu botlar, Hopa’dan İskenderun’a kadar tüm sahil şeridindeki Acil Müdahale İstasyonları’nda 7/24 hizmet verecek.

Temmuz’da 8 yeni araç daha hizmete girecek

Uraloğlu, “Son 5 yılda KEGM filosuna 10 acil müdahale römorkörü, 15 rib bot ve 6 kılavuzluk hizmet botu kazandırdık. Temmuz ayında geçen yıl ihalesi tamamlanan 2 römorkör ve 6 yeni kılavuz bot daha filoya katılacak” dedi.

Yeni deniz araçlarıyla Türkiye’nin denizlerdeki müdahale kapasitesi artarken, yerli üretim altyapısı da güç kazanacak.