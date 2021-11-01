Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 personel alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Daimi İşçi statüsünde 21 personel alacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Daimi İşçi statüsünde 21 personel alacak.
İkinci Kaptan, İkinci Mühendis ve Deniz Trafik Operatörü alımına ilişkin ilanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak.