Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün gündeminde yeni işçi alımı var
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 59 personel istihdam edeceğini açıkladı. Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel 'daimi işçi' statüsünde görev yapacak. Başvurular, 22 Temmuz'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılabilecek.
AA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, ikinci kaptan, ikinci mühendis, büro personeli, tekniker, gemici ve yağcı unvanlarında olmak üzere 59 kişi alınacak.
22 Temmuz'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılmış başvurulara dair nihai listelerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ulaşmasının ardından, sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ilgililere duyurulacak.