Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 95 personel istihdam edecek. Detaylar Türkiye İş Kurumunun internet adresinden yayımlanacak.
Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde alınacak.
Bu kapsamda, ikinci kaptan, mühendis, ikinci mühendis, deniz trafik operatörü, avukat, büro personeli, gözcü-muhabereci, elektrik zabiti, tekniker, gemici, yağcı alımı gerçekleştirilecek.
İlana başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.
95 işçinin alımına ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden yayımlanacak.
Nihai listelerin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.