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Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 95 personel istihdam edecek. Detaylar Türkiye İş Kurumunun internet adresinden yayımlanacak.

Haber Merkezi
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Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde alınacak.

Bu kapsamda, ikinci kaptan, mühendis, ikinci mühendis, deniz trafik operatörü, avukat, büro personeli, gözcü-muhabereci, elektrik zabiti, tekniker, gemici, yağcı alımı gerçekleştirilecek.

İlana başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

95 işçinin alımına ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden yayımlanacak.

Nihai listelerin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.