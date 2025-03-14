Kıyı tesisleri ve tersanelerde AYGM onay dönemi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri' ile 'Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri' hakkında yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliklerde yapılan değişikliğe göre, onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı tesislerinin vaziyet planları, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden alınan izinleri müteakip, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı AYGM tarafından yayımlanan yönergede belirtilen iş ve işlemlerin eksiksiz tamamlanması koşuluyla bu kurumdan onay istenecek.