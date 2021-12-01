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Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç görevinden uzaklaştırıldı

Usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Sevinç hakkındaki "görevden uzaklaştırma" kararı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın usulsüzlük ve rüşvet iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Başkan Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Savcılıktaki işlemlerin ardından Ender Sevinç ve iş insanı Tolga Ö. sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandıKıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandıGündem

 

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