Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ender Sevinç ile iş insanı Tolga Ö. tutuklandı.

İki gün önce gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve 7 kişi serbest bırakıldı. Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ekiplerin operasyonda el kayduğu evrakın bulunduğu delil torbaları adliye binasına getirildi.

Jandarma ve polis ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Sevinç'in yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi.

Savcılıktaki işlemlerin ardından Sevinç ve iş insanı Tolga Ö, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliler Y.D, F.M, M.A. ve M.T.Y adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sevinç, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra basın mensuplarına, "Adalet yerini en yakın zamanda bulacak" diyerek seslendi.

Jandarma bazı evraklara el koymuştu

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve jandarma ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Jandarma ekipleri, Kıyıköy Belediyesi ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaparak, bazı evraklara el koymuştu.